De fietstocht van Maarten en Thomas naar China gaat voorspoedig: toeterende auto’s als ‘welkom’ in Turkije

Man uit Den Bosch rijdt veel te hard en onder invloed van drank en drugs door de stad

DEN BOSCH - Een automobilist (43) uit Den Bosch is zaterdagavond aangehouden nadat hij met 112 kilometer per uur over de Zandzuigerstraat in Den Bosch reed. Dat meldt de verkeerspolitie. Je mag daar 50.

29 mei