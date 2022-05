De stad van Bert Damen: ‘Ik kijk echt uit naar het nieuwe theater’

Met video Pretparken gaan uren eerder open voor deze Brabantse 'pretpark­gek­kies’

DEN BOSCH - Wie wil nou niet elke attractie ter wereld zonder wachtrijen kunnen bezoeken. Wat een droom is voor menig pretparkliefhebber, lukt de Bosschenaren Lars en Bryan door een ‘gat in de markt’. ,,Wat veel Nederlanders zich niet realiseren, is dat de Efteling bij de wereldtop hoort.”

13 mei