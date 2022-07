De stad van Martijn van der Vis: ‘Bijzonder wat de gemeente allemaal faciliteert’

,,Er zijn bestuursleden die al langer lid zijn dan dat ik oud ben”, vertelt Martijn van der Vis. Hij weet het, hij is met zijn 29 jaar een bijzonder jonge voorzitter. Hij is zelfs nog niet eens zo lang lid, pas sinds 2020. ,,Toen ben ik in Den Bosch komen wonen. Het eerste wat ik deed was mezelf inschrijven bij de atletiekverenging. Na mijn derde training stond de toenmalige voorzitter, Ramon de Haas, op tafel. Hij ging stoppen als voorzitter, nu echt. Er was een opvolger nodig en dat leek mij gelijk interessant, maar ja, ik had er pas drie keer getraind. Corona kwam en in de herfst was er online een ledenvergadering waarin Ramon inderdaad zijn functie neerlegde.”