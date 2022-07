De stad van Stan de Koning: ‘Ik baal altijd zó als Den Bosch negatief in het nieuws is’

In zijn kantoor hangt een ingelijst shirt van het Bossche basketbalicoon Sam Jones. Daarnaast een schilderij van Miguel Indurain, gebaseerd op een door Stan de Koning (61) zelf gemaakte foto tijdens de Bossche Tour de France-start in 1996. Het is duidelijk, zijn liefde voor de (Bossche) sport zit diep. ,,Je hebt zo veel in deze stad. Het basketbal, hockey, FC Den Bosch. Ik ga ook graag met mijn vrouw eten in de stad, want daar is ook altijd iets te doen.”