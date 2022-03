De trompetles van Eric Vloeimans blaast muziekeducatie bij Huis73 extra leven in

„Minstens tienduizend vlieguren zijn nodig om de fijnste kneepjes van het trompetvak onder de knie te krijgen. Met andere woorden: oefenen totdat je erbij neervalt. Er bestaat geen short cut.” Vloeimans (59), opgegroeid in Den Bosch, weet als ervaringsdeskundige dat hij geen nonsens verkoopt. „Het oogt zo simpel. Qua moeilijkheidsgraad lijken er - vooral in fysiek opzicht - niet veel verschillen te bestaan tussen het bespelen van een trompet en laten we zeggen een blokfluit. Dat is een grote vergissing. Elk spiertje in de lippen is voor de trompettist van belang. Bovendien luistert de ademhaling nauw. Sommigen zien zelfs wat raakvlakken met Zen.”