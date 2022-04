Den Bosch neemt met indrukwekkende erehaag afscheid van overleden kroegbaas Paul Leeyen

Amateurs dirigeren het verlate jubileum van harmonie Odio tijdens Vinkelse versie Maestro

Vinkel - Het had het afsluitende spektakelstuk van het 50 jarig jubileum van harmonie ODIO in 2020 moeten worden, maar corona gooide roet in het eten. Na twee jaar mochten de vier kandidaten van de Vinkelse Maestro eindelijk hun talent op het gebied van dirigeren in een uitverkocht 't Zijl laten zien

11 april