Den Bosch stevent af op ballonnenverbod

Burgemeester Jack Mikkers gaf gisteravond tijdens de commissie Bestuur aan dat een verbod niet altijd te handhaven is. ,,Ook al staat het in de APV. Je mag je ook afvragen of daar ook onze prioriteit moet liggen. En daarbij: wat doen we dan bij het overlijden van kinderen waarbij wensballonnen de lucht in gaan?’’ Fractievoorzitter Judith Hendrickx vond het ‘jammer’ dat de burgemeester het voorbeeld van de kinderen gebruikte. ,,Een teer onderwerp. Wij willen niet achter elke boom een handhaver, maar willen dus wel dat we zeggen: bij grootschalige evenementen doen we dit dus niet meer.’’