Den Bosch wil van racende speedboten en asociaal gedrag op het water af

De echte Oran­je-vi­be blijft uit, ook in de kroeg: ‘We doen ons best er iets van te maken’

DEN BOSCH/SCHIJNDEL/ZALTBOMMEL - Terwijl de temperatuur daalt en het buiten vroeg donker is, begint het Nederlands elftal maandag aan het omstreden WK in Qatar. Het zorgt voor verdeeldheid bij kroegeigenaren in de regio, al zijn de verrichtingen van Oranje wel overal te volgen. ,,We gaan er vol goede moed tegenaan.”

19 november