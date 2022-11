‘Digitaal’ parkeren in Den Bosch is toch geen fluitje van een cent: ‘Ik weet niet meer hoe het werkt’

Den Bosch ontvangt bijna 100 miljoen van het Rijk voor spoorzone met nieuw station en duizenden woningen

DEN BOSCH – Den Bosch ontvangt een forse financiële injectie van het Rijk voor de plannen in de spoorzone: 96,1 miljoen euro. Het grootste deel, 60 miljoen, is voor een vernieuwd station. Ook komt er een nieuwe verbinding over het spoor voor fietsers en voetgangers.

14 november