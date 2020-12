Dit simpele bruggetje kostte Den Bosch een fortuin. Bijna 300.000 euro per meter (!)

Nóg meer groene scooters in Den Bosch: ook Felyx komt met 100 deelscoo­ters

22 december DEN BOSCH - De knalgroene deelscooters van Go Sharing krijgen gezelschap in Den Bosch. Felyx, al actief in onder andere Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Groningen, wil in januari beginnen in de stad.