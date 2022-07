Dit zijn de winnaars van de kunstwedstrijd in de Sint-Jan: origineel, aangrijpend en indrukwekkend

met video Boeren storten lading zand voor deur provincie­huis: ‘Dit is de enige grond die jullie krijgen’

DEN BOSCH - Actievoerende boeren hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een lading zand gestort voor de deur van het provinciehuis in Den Bosch. Op de zandberg werd een bord gestoken met daarop: “Dit is de enige grond die jullie krijgen.”

29 juni