Domper voor OM: ‘Doorrijder’ dodelijk ongeluk Indy (17) hoeft niet terug de cel in

Straat­beeld: Opticien Ace & Tate naar Fontein­plein, My Jewellery naar pand Toemen

11:56 Do 27 dec. Na een flinke verbouwing, die in januari start zal gaan, opent begin volgend jaar My Jewellery aan het Minderbroedersplein. In een pand op het Fonteinpleintje opent opticien Ace & Tate een vestiging.