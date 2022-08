Duikers zoeken naar jonge meiden die op luchtbed Engelermeer over wilden steken, meiden zijn terecht

Jacob Moleschott: van jochie in Den Bosch tot professor en politicus in Rome

Hoe een nieuwsgierig jochie van Achter ’t Wild Varken in Den Bosch een invloedrijk politicus en professor werd in Italië. Vandaag op de 200-ste geboortedag van Jacob Moleschott (1822-1893) vangt de Bossche historicus Frans van Gaal deze verdrongen zoon van de stad in vijf vragen (en antwoorden).

9 augustus