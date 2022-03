Duurzaam Cromvoirt wil zelf energie opwekken: ‘Grote windmolens niet nodig’

In het plan worden naast de opwek op daken alternatieven voorgesteld op infrastructuur zoals zonnepanelen als geluidsschermen langs weg en spoor, opwek op water van het Drongelens kanaal. Ook de aanleg van cultuurbos of olifantsgras zou bij kunnen dragen aan minder CO 2 . Olifantsgras is een snel groeiende rietsoort die wel vier keer meer CO 2 uit de lucht haalt dan gewoon riet en het kan gebruikt worden als duurzaam bouwmateriaal, bijvoorbeeld als vulmiddel voor beton.