Eerste Bossche Zomernacht brengt soort van ‘Oerol-vibe’ in de stad, maar lang niet overal

Tieners vinden resten van Engelse soldaat. Of toch niet?

VUGHT - Een schoenzool, een flesje cola, een kogelhuls én botten, gevonden in een droge sloot. Vier Vughtse tieners beleefden dinsdag een spannende dag. Vught was in rep en roer, omdat het lange tijd leek te gaan om de resten van een Engelse soldaat, maar aan het einde van de dag bleek dat niet het geval.

31 augustus