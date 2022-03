Eerste week noodopvang Autotron bevalt goed bij bewoners: ‘Rustiger dan Ter Apel’

Positief geteste burgemees­ter Mikkers positief over ‘spannende dagen’ in Oeteldonk

DEN BOSCH - Carnaval in Oeteldonk heeft voor burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch 'voor 110 procent aan de verwachtingen voldaan’. Een minpuntje dan toch: Mikkers testte woensdag positief op corona. ,,Dat mensen zich tijdens het carnaval niet hebben laten testen is niet verstandig. Ik heb het in ieder geval wél elke dag gedaan om anderen niet in gevaar te brengen.’’

3 maart