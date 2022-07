Eigenaresse ingestorte Pearle-pand in Den Bosch: ‘Het was afschuwelijk om te zien’

Het instorten was die avond in februari 2016 landelijk nieuws. Clingeborg die het pand in 2003 had gekocht, hoorde het pas de volgende dag. De afgelopen jaren wilde ze niet veel over het drama kwijt, maar nu doet ze haar verhaal. ,,Ik logeerde in Zandvoort bij een vriendin. Mijn dochter probeerde mij 's avonds telefonisch te bereiken, maar dat lukte niet. Ik sprak haar pas de volgende ochtend, en ik wist niet wat ik hoorde. Ik vroeg meteen of er gewonden waren. Gelukkig waren die er niet. En dat is het belangrijkste.’’