Einde aan eenzaamheid in samenleving zonder QR-code

Dennis Bekkema gaat niet vanwege een gebeurtenis of één persoon de politiek in. Ook partijleider Baudet heeft hem niet geïnspireerd, zegt hij. Hij zou liegen als het wél zo zou zijn, zegt hij. Bekkema wil de politiek in omdat het in Nederland anders zou moeten en aan de zijlijn blijven staan geen enkele verandering brengt. De 27-jarige in Den Bosch geboren en in Hintham opgegroeide Bekkema woont inmiddels drie jaar in de Groote Wielen. Met echtgenote Lara, een dochter van bijna drie jaar en een dochter van twaalf weken. Bekkema is van oorsprong planner, maar Is nu bezig met het opzetten van een eigen koeriersbedrijf.