Elfje Lica Brouwer zingt Jeugdprins Ties I dit seizoen in Oeteldonk toe

Luuk van Wilgenburg is Peerke (jeugdburgemeester), Wouter Stevels is Keesje (jeugdwethouder) en Rafael van Vught is Driekske (jeugdagent).

Bijna vijftig 11-jarige Oeteldonkers lieten zich zondag in de tent op de Parade gelden voor een functie tijdens het jeugdcarnaval. Bij officiële gelegenheden zingt Elfje Lica Brouwer de jeugdprins toe, in de buurt staat dan altijd Cas Leliefeld als Vaondeldraoger Daantje Woenders. De Jeugdprinsengroep 2022/2023 bestaat verder uit zeven meisjes in het Gevollug, elf jongens in de Geminteraod en twaalf meisjes in de Jeugdprinselijke Ruiterij.