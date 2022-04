Els (70) naaide al zeker zeshonderd kleurrijke dekentjes voor veel te vroeg geboren baby’tjes

Bossche­naar (48) rookt joint in auto en rijdt onder invloed van alcohol in Den Bosch, krijgt rijverbod

DEN BOSCH - Een 48-jarige Bossche automobilist is van de weg gehaald, omdat hij onder invloed van alcohol in Den Bosch een joint rookte in zijn auto. Agenten merkten zijn drugsgebruik achter het stuur op tijdens de avondspits op de Randweg.

