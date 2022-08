En nu is menens in de Van Berckelstraat: boetes in plaats van waarschuwen

Ontheffing mogelijk

De Van Berckelstraat is per 22 april 2022 geopend als fietsstraat waar de lijnbus te gast is. Autoverkeer is niet meer toegestaan. Opsporen van automobilisten is vereenvoudigd door dankzij kentekencamera’s. De camera maakt een foto van het kenteken waarna de kentekenhouder een waarschuwing kreeg en voortaan dus een boete.