Energietoeslag op je restaurantbon of duurdere gerechten: horeca hoopt op begrip van klanten

Actie tegen klimaatver­an­de­ring tegen decor van overvolle terrassen

Voor actiegroep Extinction Rebellion is het wat de teloorgang van de planeet betreft al lang 5 voor 12. Dat was daarom ook precies het tijdstip waarop zaterdag in Den Bosch een actie startte bij het bankfiliaal van de ING op de hoek van de Kerkstraat.

29 oktober