Enige slager in Vught is populair: ‘Belangrijk om te weten waar het vlees vandaan komt’

ZOMERSERIEVUGHT - De speciaalzaak, populairder dan ooit, of juist noodlijdend? Een rondgang door de regio. Deze week: Keurslager Jacobs in Vught.

Terwijl Bart Jacobs (46) het vlees snijdt, is het druk in de slagerij. Die werd in 1949 door zijn grootouders opgericht en loopt nog altijd goed. Hoe dat komt? ,,Net als andere speciaalzaken hebben wij bestaansrecht omdat we speciaal zijn: we kunnen extra advies en maatwerk leveren. Het is belangrijk dat je weet waarover je het hebt. En omdat we direct contact hebben met de klant, hoor je ook wat ze willen.”

De dieren lopen buiten

Dat directe contact met de klant, dat wordt gewaardeerd door Margreet Koetsier die de winkel binnenloopt. ,,Ik word hier altijd goed en vriendelijk geholpen, en hun producten zijn lekker. Ik vind het belangrijk om te weten waar alles vandaan komt.”

Quote Ik koop lokaal om de midden­stand te ondersteu­nen Kitty Jenniskes, Klant Jacobs legt even zijn mes neer. ,,Ja, dat vinden wij ook belangrijk: het rund- en kalfsvlees komt uit Cromvoirt. Het is weidevlees, dus de dieren lopen buiten. Voor ons is lokaal kopen zo gewoon dat we er zelf eigenlijk niet meer bij stilstaan.”

En dat vindt Kitty Jenniskes wel een beetje een gemiste kans. ,,Daar mogen ze zich best wat meer mee onderscheiden. Dat het van boer Piet of boer Jan is. Ze verkochten hier trouwens ook een hele tijd kalkoenfilet van mijn broer, maar dat hebben ze nu niet meer. Maar ik ben niet boos, hoor, haha. Nee, prima winkel met een leuke sfeer. Ik koop sowieso lokaal en op de markt. Om de lokale middenstand te ondersteunen.”

Koetsier en Jenniskes eten allebei minder vlees dan vroeger. ,,Minder vlees en als je het dan eet, dan moet het echt goed zijn”, klinkt het eensgezind. Terwijl Jenniskes haar boodschappen van de toonbank pakt, filosofeert ze verder. ,,De consument een beetje opvoeden met het belang van lokale producten, dat is belangrijk voor de aarde. En dat gaat beter in de winkel dan via de ether, denk ik.”

Het gaat om lekker eten

En hoe zit het met vegetarische producten, verkopen ze die ook? Jacobs knikt. ,,Ja, voor de barbecue. Je merkt dat mensen steeds vaker een alternatief willen voor vlees. Je kunt heel lekker koken en barbecueën zonder vlees. Want daar gaat het dus om: lekker eten. En als ik dan de vegetarische producten in de supermarkt proef en de etiketten lees, dan word ik niet blij. Dat kan beter.” En vegan? ,,Nee, dat hebben we niet, maar ik denk dat veganisten hier ook niet komen.”

De winkelbel rinkelt en Antoon Spierings komt binnen. ,,Het vlees hier is goed en of ik iets meer betaal, dat weet ik niet. De herkomst vind ik belangrijk. Maar dat niet alleen: ik ben blij dat er tegenwoordig camera’s in de slachterijen hangen.” Terwijl hij even later vertrekt, komt Joost Jacobs (43), broer van, binnen. ,,Bart en ik werken al 23 jaar samen. Lang, hè? Maar het gaat goed, hoor!”