Entreeheffing kan pret op Festival Levenslied Den Bosch niet drukken: ‘Het is hier supergezellig’

Op karnemelk en een banaan Wagner op topniveau zingen in de Verkadefa­briek

DEN BOSCH - In galajurk naar het filmhuis. Het was deze week geen onwerkelijk beeld maar de realiteit in de Verkadefabriek, waar de voorrondes en halve finale van de prestigieuze 55ste International Vocal Competition (IVC) plaatsvonden.

1 juli