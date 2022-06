Er is een drugslab onder het stadhuis in Den Bosch (en jij mag een kijkje nemen)

Derde verdachte (22) uit Den Bosch opgepakt voor overval op Mark Gillis

OMMEL - Een 22-jarige man uit Den Bosch is maandagmorgen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de overval op Mark Gillis in Ommel. Dat maakt de politie bekend. Daarmee is hij de derde verdachte in de zaak.

20 juni