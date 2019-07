,,Dit is precies wat ik iedere week, eigenlijk iedere dag zie en hoor!” Marta Leszczynska weet als vrijwel geen ander welke ervaringen Poolse arbeidsmigranten hebben, tijdens hun werk of leven in Nederland. In haar dagelijks werk, waarvoor ze in 2016 het bedrijf Leszczynska Consultancy heeft opgezet, helpt ze in samenwerking met tal van (gemeentelijke) organisaties in onder andere Oss, Den Bosch en Eindhoven veelal Poolse arbeidsmigranten met het oplossen van allerhande problemen waarbij de taalbarrière en/of onbekendheid met de Nederlandse regelgeving voor problemen zorgt.