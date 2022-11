Ex-verslaafde luidt noodklok: ‘Stop reclames en sponsoring per direct, de online gokbranche is een sluipmoordenaar’

Plan B voor de Lucaskerk: priester en huisartsen mogelijk onder één dak

DEN BOSCH - Gezondheidszorg en religie onder één dak. Het zou zomaar kunnen in de Lucaskerk op Zuid in Den Bosch. Eigenlijk zou de kerk verkocht worden, maar de parochie H. Maria kijkt nu of het niet mogelijk is om het gebouw te delen met de huisartsenpraktijken om de hoek.

9 november