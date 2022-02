Explosief ontploft bij kickboksschool in Den Bosch: mogelijk relatie met aanslagen op Bossche slagerij

Iedereen in Zuid het dak op, met sedum. Bewoners werken samen aan duurzaam­heid

In Den Bosch-Zuid is donderdag bij 33 woningen op schuurtjes en uitbouwen een groen dak gelegd. Het initiatief van de buurtbewoners is goed voor 500 vierkante meter aan sedumbeplanting. En belangrijker: vele duizenden liters minder regenwater rechtstreeks het riool in.

