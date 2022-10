Expo Screenwear in Design Museum Den Bosch: Mode bestaande uit pixels in plaats van textiel

Mazzelaars met lef: deelnemers Bossche windmolen profiteren van torenhoge opbrengst

DEN BOSCH - Mazzelaars zijn het. De 540 Bosschenaren die investeerden in de Bossche Windmolen West. Met de extreme energieprijzen is de opbrengst torenhoog. ,,Het is bizar wat we meemaken”, stelt voorzitter Joep Mol. ,,Dit is ook de opbrengst van het lef van onze leden.”

