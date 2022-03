Familie doodgestoken Bosschenaar Jordy (22) ‘leeft in een nachtmerrie’: ‘Zijn vriendin is hoogzwanger’

video Burgemees­ter Mikkers: jonge leeftijd betrokke­nen dodelijke steekpar­tij Rosmalen ‘erg zorgelijk’

DEN BOSCH - De Bossche burgemeester Jack Mikkers is erg geschrokken over de jonge leeftijd van de betrokkenen bij het dodelijke steekincident zaterdagavond in Rosmalen. Daarbij werd een 22-jarige Bosschenaar neergestoken. Een 17-jarig meisje uit Den Bosch en een 16-jarig meisje uit Rosmalen zijn aangehouden.

