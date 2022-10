FC Den Bosch-voorzitter zag de voetstappen op de rug van de steward: ‘Het was schofterig’

Een energiere­ke­ning van enkele tientjes dankzij technisch vernuft in deze duurzame flat

DEN BOSCH- Onwaarschijnlijk weinig, maar Rob Driessen en Marga Hendriks betalen in hun appartement in Den Bosch straks maar enkele tientjes per maand voor de energierekening. Wonen in de duurzaamste flat van de stad is wel even wennen. ‘Mag er wel een warmtelamp in de serre?’

30 september