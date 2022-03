Festival Cement, speciaal voor theatertalent

Festival Cement is al jaren een plek om de nieuwe generatie talentvolle theatermakers, performers en choreografen aan het werk te zien. Een van hen is dit jaar Tilburger Bram van Helden. In Bram vindt ruimte neemt hij het publiek mee naar een plek van rust en aandacht. Naar een verbeelde kamer uit Japan, waar hij graag zou willen zijn en soms voor heel even is. Naar een kamer die zichzelf opbouwt en waarin je kan verdwijnen.