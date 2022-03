Flink stuk heide afgebrand in Rosmalen, brandweer voorkomt bosbrand

Eerste Oekraïense vluchtelin­gen arriveren in kantoor: ‘Ze hebben allemaal een plekje gevonden’

DEN BOSCH - ,,De eerste 24 mensen zijn in de loop van dag gearriveerd. Het zijn vooral moeders met een kind of meerdere kinderen. Er heeft zich een enkele man gemeld’’, zegt een woordvoerder van de gemeente Den Bosch over Oekraïense vluchtelingen, die worden gehuisvest in een kantoor aan de Bossche Bruistensingel.

21 maart