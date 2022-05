Flinke schade door grote brand bij Thais restaurant La Miat in Rosmalen

Man overlijdt op dak van Taleninsti­tuut Regina Coeli; toege­stroom­de hulpdien­sten trekken bekijks

VUGHT - Een ernstig medisch incident op het dak van Taleninstituut Regina Coeli in Vught leidde maandagochtend tot consternatie in Vught. Een werknemer van een bedrijf dat aan het werk was op het dak, was onwel geworden en overleden.

23 mei