Flinke vertraging voor foodmarkt met wereldkeukens in Den Bosch: ‘Het is vervelend’

Stichting Nationaal Jeugdont­bijt failliet: ‘Niet alle gemeenten zijn toezeggin­gen nagekomen’

VUGHT - Stichting Nationaal Jeugdontbijt in Vught is failliet. De organisatie zat al langer in financiële moeilijkheden. Oprichter Jacques Hendrikx: ,,Niet alle gemeenten zijn volgens ons hun toezeggingen nagekomen of hebben die naderhand teruggedraaid.”

13 juli