Flitsbezorgdienst Flink maakt vliegende start in Den Bosch

DEN BOSCH - In fel oranje gehulde fietsers met bezorgmaaltijden zijn al een poosje te zien in Den Bosch. Daar zijn sinds kort in het roze gehulde ‘riders’ van Flink bij gekomen. Deze flitsbezorgdienst heeft een vliegende start gemaakt in Den Bosch. ,,Op de eerste dag gingen we al naar zo’n 200 adressen’’, zegt manager Paul van Gestel die alweer op zoek is naar een tweede Bossche ‘store’.