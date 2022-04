Fors gestegen bouwprijzen domper voor voetbalclub Vught; nieuwe accommodatie ruim zes ton duurder

Zwaluw VFC droomt al jaren van een nieuw sportcomplex. Een nieuw ‘Zwaluwnest’ - 19 kleedkamers, diverse andere ruimten en een kantine - is echter fors duurder (ruim zes ton) dan gedacht. ,,We hebben veel hobbels moeten overwinnen”, schetste clubvoorzitter Jacco de Koning donderdagavond tijdens de raadscommissie. ,,En we hebben ons tot het uiterste ingespannen om maximale financiële besparingen te realiseren.”