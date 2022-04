Geen onrust bij huurders Zayaz: we betalen huur toch niet aan criminelen?

Sinds de Bossche woningcorporatie Zayaz is getroffen door een cyberaanval, is er onder huurders geen sprake geweest van paniek, volgens voorzitter Corrie van den Wildenberg van de huurdersvereniging. ,,We hebben zelf maar een paar telefoontjes gehad. Dat was direct na de aanval in het laatste weekeinde van maart. Mensen wilden weten of ze hun huur rond 1 april wel moesten overmaken. Omdat ze dachten dat dat geld mogelijk direct naar de criminelen zou gaan".