Geen paniek, wachttijden reisdocumenten in deze regio zijn niet extreem

,,Voor de meivakantie zien we altijd wel een piek, net als voor de zomer. Vorige week konden mensen vaak nog dezelfde week terecht, nu duurt het twee weken”, laten ze bij de afdeling Burgerzaken in Vught weten. Ondanks de drukte kunnen inwoners in Den Bosch binnen een week voor een afspraak bij de gemeente terecht.



In Maasdriel roept de gemeente op paspoort, ID-kaart of rijbewijs alleen te verlengen als het document binnenkort verloopt. In Sint-Michielsgestel is burgemeester Han Looijen op sociale media duidelijk: ‘Het is dus niet nodig dat iedereen uit paniek een afspraak inplant en de balies onnodig gaan vollopen. Op dat moment lopen de wachttijden juist wel op’.