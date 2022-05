Geen treinen tussen Den Bosch en Oss door aanrijding met auto in Rosmalen, duurt mogelijk tot 16.30 uur

Te dikke geiten en schapen in Bosch’ dierenpark krijgen gezelschap van groot matrixbord: ‘Niet voeren’

DEN BOSCH - Het is een hardnekkig probleem voor dierenparken in deze tijd van het jaar: mensen die schapen, geiten en andere dieren met alle goede bedoelingen willen voeren, maar waardoor de beesten ziek worden. Reden genoeg voor de gemeente om daar aandacht voor te vragen door met een lichtkar langs dierenparken in Den Bosch te gaan.

4 mei