Geen treinen tussen Den Bosch en Oss door aanrijding met auto in Rosmalen

Gevluchte Oekraïnse is blij met support van Bosschena­ren en organi­seert benefiet­con­cert

DEN BOSCH - Zes weken geleden kwam de Oekraïnse Kseniia Iaremych vanuit haar thuisland in Den Bosch terecht. Dankbaar voor de support en hulp van de Bosschenaren zocht ze een manier om ‘iets’ te doen. Dat is een benefietconcert geworden: Classics for Ukraine, komende zondag in de Grote Kerk.

29 april