Geen woningen? Dan maar ‘massa is kassa’-vakantiehuisjes op voormalige camping Fortduinen

Bruidsmode­show in zorgcen­trum met oplichten­de ogen, oeh’s en ah’s: ‘Ach wat móóóóói’

DEN BOSCH – Ze hadden er jaren op gewacht, maar woensdag was de grote dag voor bewoners van zorgcentrum Noorderkroon in Den Bosch. Tientallen bruidjes, bruidegommen, bruidsmeisjes en -jonkers liepen in bruidsmode van de afgelopen decennia een modeshow. Het regende oeh’s en ah’s.

21 oktober