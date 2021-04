Geen zin om je bed te verschonen of af te wassen? Laat een medewerker van Van der Valk het doen!

Overleden ondernemer Rien Moonen, tussen luxe jachten en houteren trompetten

31 maart DEN BOSCH - Een schildersbedrijf, bedrijven in de bouw en onroerend goed en een scheepswerf die in de hele wereld bekend stond. En tóch had de maandag in Spanje plotseling overleden Rien Moonen (84) uit Den Bosch nog een wens. ,,Een muziekinstrument kunnen bespelen.’’