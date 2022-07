Geliefd en gehaat: deelscooters zoeven, staan én liggen overal

Het is maandag een uurtje of 10.00 uur als op de hoek van de Boschveldweg en de Koninginnenlaan in Den Bosch voor een fietsenwinkel een GO Sharing-scooter wordt gestald door een jongeman. Zo komt de scooter in goed gezelschap, want er staan op dat kleine stukje stoep al zeven groene scooters en een deelfiets. Gebruikers van de stoep moeten maar zien hoe ze erdoorheen komen.