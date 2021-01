Geschrokken maaltijdbezorger niet gewond na zware ontploffing Graafseweg: ‘Had verkeerd kunnen aflopen’

VIDEO Schade aan woning in Den Bosch na brand, politie onderzoekt de zaak vanwege mogelijke brandstich­ting

31 december DEN BOSCH - Een woning aan de Voltastraat in Den Bosch is woensdagavond zwaar beschadigd geraakt door een brand. Het vuur ontstond door een grote hoeveelheid huisraad die achter een woning in brand vloog. Mogelijk is het vuur aangestoken.