‘Gevaarlijke bocht’ van bus in Vughterstraat: ‘Mensen klem gereden tegen de muur’

,,Oei. Daar is een bus. Hier blijven’’, zegt een moeder tegen een kind dat naast haar staat. Het is zaterdagmiddag even over twaalven. Transferiumbus 60 van Arriva rijdt rakelings langs een gevel. Schadevrij. Maar dat is niet altijd het geval. ,,Hier is een tijd geleden een stuk uit de gevel gereden’’, zegt Day van der Meer. Als bedrijfsleider van chocolaterie Coco & Sebas ziet zij dagelijks het getob met de transferiumbus. ,,Minstens zes keer per maand zie ik dat mensen op de stoep echt gevaarlijk klem worden gereden. Fietsers en voetgangers. Ervaren chauffeurs rijden stapvoets. Maar er zijn collega’s die a-sociaal rijden. Ze toeteren ongeduldig en drukken door.’’