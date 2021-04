Gevangene slaat medewerker PI Vught ziekenhuis in en belandt in isoleercel

Het incident gebeurde in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Op de verschillende afdelingen van dit ‘psychiatrische kliniek’ van de gevangenis verblijven de meest psychisch gestoorde criminelen. In totaal zo’n 250 gedetineerden met bijvoorbeeld ernstige psychoses, manieën, verslavingsproblematiek, verstandelijke beperkingen, autisme spectrum stoornissen of persoonlijkheidsstoornissen.

De medewerker was met de gedetineerde in gesprek toen hij uit het niets een vuistslag in het gezicht kreeg. De medewerker liep bij dit incident een flinke wond aan het voorhoofd op. Deze is meteen verzorgd door een verpleegkundige van de medische dienst. Daarna is de medewerker voor behandeling naar het ziekenhuis geweest. De medewerker is inmiddels weer thuis.

Aangifte

De directie en leidinggevende houden volgens een woordvoerder contact met de betrokken medewerker. Er is opvang en nazorg geregeld voor het team dat aanwezig was bij dit incident. De justitiabele verblijft naar aanleiding van dit incident in een isoleercel. Er wordt aangifte gedaan van dit incident bij de politie.

Het is niet de eerste keer dat een gevangenismedewerker klappen krijgt. Gevangenen worden steeds agressiever. Vorig jaar deed gevangenismedewerker Marc den Heijer in deze krant zíjn verhaal.