Gevangene terug in cel na brand PI Vught

Werd de Berghem­naar ontvoerd en mishandeld in Den Bosch of stapte hij zelf in?

DEN BOSCH - Gaat het om een zes uur durende gijzeling in Den Bosch waarbij een Berghemnaar (26) tijdens een autorit herhaaldelijk werd geslagen? Of overdrijft de man die hiervan aangifte deed en stapte hij in februari vrijwillig in?

3 november