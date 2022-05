Gevonden: verloren kleinzoon in Bangkok, maar niemand in Den Bosch om hem te missen

In Bangkok een telefoontje uit Den Bosch. Wie is die wildvreemde dame aan de lijn. Wat is het verhaal van dienstmeisje Jo? Hoezo hebben ze hem weten te vinden in Thailand? Het dreunde nog dagen na. In het zwembad lag David Wolff uren dobberend te denken. Dat contact met Den Bosch kwam voor hem uit het niets. Of bijna niets. Want zo weinig weet hij van zijn opa Jacob Wolff en oma Martha Wolff-Aptroot. Van zijn tante Hulda Mie en oom Simon. En wat zijn in godsnaam struikelstenen?