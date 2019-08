Gewonde en ravage na ongeval, waarschijnlijk na ruzie, in Den Bosch

updateDEN BOSCH - Op de Boschmeersingel in Den Bosch is maandagmiddag rond 15.30 uur een ravage ontstaan na een ongeval met een auto. De auto sloeg over de kop. Een persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht, een andere persoon is aangehouden omdat hij er na de klap vandoor was gegaan.